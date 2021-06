Schianto a Belluno, ferite tre persone

BELLUNO - Incidente in centro a Belluno nella mattinata di domenica. Alle 10:15, i vigili del fuoco sono intervenuti all’incrocio tra Via Miari e Via Monte Grappa a Belluno per lo scontro tra due auto: ferite tre persone.

I pompieri arrivati dalla centrale con il personale di prima partenza, hanno messo in sicurezza i mezzi e collaborato con il personale sanitario del SUEM al soccorso dei feriti, che sono stati assistiti e poi trasferiti per ulteriori controlli in pronto soccorso. I carabinieri hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro.



Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora.