Schianto in autostrada, si rovescia un camion, poco prima c'era stato un altro incidente

TRIESTE - Tratto chiuso tra Trieste Lisert e Duino in direzione Trieste a causa di un incidente avvenuto verso le 14. Ancora da chiarire la dinamica che ha riguardato un'auto e un mezzo pesante. Nell'urto entrambi i mezzi sono finiti contro la barriera laterale. Il carico dell'autoarticolato (una macchina operatrice per lavori ferroviari) si è rovesciata a terra occupando l'intera carreggiata. Da qui la necessità - anche per consentire i soccorsi - di chiudere il tratto. Tuttora ci sono nel tratto due chilometri di coda al momento bloccata. È stata istituita l'uscita obbligatoria a Monfalcone Est. Il conducente del mezzo pesante risulta ferito ed è stato trasportato in ospedale. Da questa mattina la circolazione è molto sostenuta in particolare lungo la direttrice Trieste - Venezia per la ripresa della circolazione dei mezzi pesanti e per il rientro di alcuni vacanzieri dalle coste croate. A seguito di un incidente avvenuto poco prima delle 14,00 tra Lisert e Redipuglia che ha coinvolto un mezzo pesante (nessun ferito), per evitare ulteriori code all'ingresso della barriera, Autostrade Alto Adriatico ha chiesto a Dars (autostrade slovene) di indirizzare il traffico proveniente da Croazia e Slovenia lungo la direttrice H4 Razdrto – Vrtojba in modo tale da far arrivare i transiti in Italia lungo la A34 Gorizia – Villesse, un tragitto per ora più fluido e scorrevole.

Come segnala Sores Fvg, tre persone sono state soccorse dal personale medico infermieristico questo pomeriggio per le ferite che hanno riportato a seguito di un incidente stradale accaduto in A4, direzione Trieste, altezza autogrill Duino Sud. Per cause in corso di accertamento da parte della polizia stradale, si sono scontrati un mezzo pesante e una vettura. Dopo la chiamata di aiuto giunta al Numero unico di emergenza Nue112, gli operatori di questa sala operativa di primo livello hanno transitato la telefonata alla Struttura operativa regionale emergenza sanitaria. Gli infermieri della Sores hanno inviato sul posto l'equipaggio di un'ambulanza proveniente da Monfalcone, l'automedica proveniente da Gradisca d'Isonzo e un'ambulanza proveniente da Trieste.

Hanno attivato i vigili del fuoco. Sul posto il personale dell'autostrada, con coordinamento del Coa/ Centro operativo autostradale di Udine. Il personale medico infermieristico ha preso in carico le tre persone che sono state trasportate: - una all'ospedale di Cattinara di Trieste, con ambulanza con il medico dell'automedica a bordo, in *codice giallo* - le altre due persone accolte in *codice verde* all'ospedale San Polo di Monfalcone