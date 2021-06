Schianto in autostrada, muore l'autista di un camion

ROVIGO - Tamponamento mortale ieri sera tra tre mezzi pesanti lungo la A13 Bologna - Padova. È accaduto poco dopo le 18 tra Occhiobello e Rovigo Sud, in direzione nord.



L’impatto ha provocato il decesso all’autista di uno dei camion, schiacciato nella cabina di guida.



I pompieri accorsi da Rovigo e Ferrara con tre mezzi, tra cui l'autogru, hanno dovuto usare cesoie, divaricatori e martinetti idraulici per liberare il poveretto rimasto intrappolato all’interno della cabina.



Nonostante la rapidità dell'intervento, per l'autista non c’è stato nulla da fare.



Illesi gli altri due conducenti. Sul posto la polstrada e gli ausiliari dell’autostrada. L’intervento si è concluso verso le 22.