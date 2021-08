Schianto in autostrada: ferito uno dei conducenti

PORDENONE - Incidente in autostrada nel tardo pomeriggio di ieri alle 18.20 allo svincolo di Porcia della A28 Portogruaro Conegliano.



Perdendo il controllo del veicolo, un automobilista è finito frontalmente contro una seconda auto che arrivava dalla direzione opposta.

I Vigili del Fuoco di Pordenone sono intervenuti per chiudere alla viabilità lo svincolo, mettere in sicurezza le vetture e supportare il personale sanitario sopraggiunto nel soccorso di uno degli automobilisti poi trasportato all’ambulanza per accertamenti: non sarebbe grave.

Presente sul posto anche la polizia stradale.