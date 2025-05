Schianto in autostrada: coinvolte quattro automobili

OCCHIOBELLO (ROVIGO) - Intorno alle 8.30 di oggi, venerdì 30 maggio, i Vigili del fuoco di Rovigo sono intervenuti per un incidente stradale che ha coinvolto quattro mezzi sulla A13, al km 52, ad altezza Occhiobello, direzione Bologna. I pompieri giunti dalla centrale di Rovigo hanno messo in sicurezza i quattro i veicoli coinvolti, di cui un'auto con carrello, che trasportava oggetti in legno, capovolto. Due i feriti non gravi soccorsi dal 118. Sul posto la polizia stradale. Il tratto autostradale direzione Sud è stato chiuso al traffico per parecchi minuti.