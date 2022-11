Schianto all'ingresso dell'autostrada

PORDENONE - Incidente stamattina, intorno alle 7, in provincia di Pordenone, a Porcia, all'incrocio tra via Bodegan e via Ungaresca, all'ingresso dell'A28. Due auto, per cause al vaglio della Polizia Stradale, si sono scontrate.

Sul posto la prima squadra del Comando provinciale dei Vigili del fuoco di Pordenone che, in sinergia con il personale sanitario, ha soccorso gli occupanti, feriti in modo non grave, per poi mettere in sicurezza lo scenario.