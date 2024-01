Schianto all'alba in Pontebbana: un morto e tre feriti

PORDENONE - È di un morto e 3 feriti, di cui uno grave, il bilancio di uno scontro frontale tra due auto avvenuto attorno alle 3.30 in località Ponte Meduna, all'ingresso della città di Pordenone. La vittima è un uomo che è stato trasportato in ambulanza nel locale ospedale, ma è morto subito dopo il ricovero in pronto soccorso.

Dei tre feriti, uno è stato ricoverato, in prognosi riservata, all'ospedale di Udine, dov'è stato trasferito con l'elicottero notturno, mentre gli altri due si trovano all'ospedale di Pordenone e non sono in pericolo di vita. La strada statale 13 Pontebbana, lungo la quale è avvenuto l'incidente, in comune di Zoppola, è rimasta chiusa al traffico fino alle 7 per i rilievi da parte della pattuglia dei carabinieri della Radiomobile di Pordenone.