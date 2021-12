Schianto all’incrocio, auto si ribalta sui binari del tram

TRIESTE - Incidente stradale, giovedì sera verso le ore 20 in prossimità del quadrivio di Opicina a Trieste.

Un cinquantacinquenne alla guida di una Toyota Aygo, per cause da accertare, si è ribaltato sul fianco ultimando la sua corsa sulla linea tranviaria che attraversa il quadrivio.



In loco i Vigili del Fuoco del distaccamento di Opicina per mettere in sicurezza il mezzo, la Polizia, i Vigili urbani e il personale sanitario con un’autoambulanza.

Il conducente dell’automobile è stato condotto all’ospedale per accertamenti. In corso di valutazione la dinamica del sinistro.