Schianto al casello, riaperto oggi lo svincolo

SAN GIORGIO DI NOGARO (UDINE) - E’ stato riaperto alle ore 9 di oggi, giovedì 16 gennaio – in anticipo quindi rispetto alle previsioni per il fine settimana – l’ingresso allo svincolo di San Giorgio di Nogaro. L’entrata al casello era stata chiusa in entrambe le direzioni della A4 (Venezia-Trieste) a causa di un incidente provocato da un mezzo pesante che aveva gravemente danneggiato le piste di esazione. Il sopralluogo effettuato successivamente al sinistro (avvenuto giovedì 9 gennaio verso le 10,30) aveva accertato che i danni – di ingente portata – avevano riguardato le strutture edili (barriere di sicurezza) e l’impiantistica del telepedaggio.

In particolare, erano state divelte le barriere di sicurezza di entrambe le piste, i basamenti dei pali del telepedaggio, una sbarra, gli scanner ottici che rilevano e classificano i veicoli in transito e i semafori di ingresso alle porte. Subito la Concessionaria si è messa all’opera per rimettere in esercizio il casello. Bonificata l’area, è stato effettuato lo scavo per il getto dei nuovi plinti dei pali delle antenne per il telepedaggio (di fatto l’operazione che ha richiesto più tempo). Sono stati quindi posati i nuovi cavi ed è stata completata la barriera di sicurezza delle due piste. Con l’allacciamento degli impianti elettrici e la verifica della piena funzionalità delle piste, il casello è tornato in esercizio.

