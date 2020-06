Schiamazzi notturni, pregiudicato arrestato: per lui doppio controllo giornaliero

SACILE - Resistenza a pubblico ufficiale: questa l’accusa con cui i Carabinieri di Sacile hanno arrestato giovedì verso le 18.30 un 32enne originario della Repubblica Dominicana residente a Sacile.



L’uomo è nullafacente, pregiudicato, libero vigilato e sottoposto alla misura di prevenzione dell’avviso orale del questore.



Alcuni residenti nei condomini di Corte Pellizza avevano allertato il 112 per gli schiamazzi provenienti da alcuni giovani.



I Carabinieri giunti sul posto hanno notato che il 32enne già noto per numerosi precedenti, era in evidente stato di ubriachezza e con altri due amici era la causa degli schiamazzi.



Alla vista dei militari si è scagliato subito contro di loro per evitare il controllo, opponendo violenta resistenza.



Immediatamente immobilizzato ed arrestato, al termine degli accertamenti di rito, è stato accompagnato a casa in regime di arresti domiciliari.



Oggi è stata celebrata l’udienza di convalida: per lui obbligo di presentazione ed apposizione di firma alla stazione dei Carabinieri di Sacile per due volte al giorno anziché una come in precedenza, in quanto già sottoposto al regime di libertà vigilata.