Schiaffo all’infermiera al pronto soccorso: denunciato un 30enne

PORDENONE – Ancora violenza in corsia. Ieri, 19 marzo, un uomo di 30 anni ha aggredito un’infermiera nel pronto soccorso dell’ospedale di Pordenone, colpendola con uno schiaffo dopo essersi lamentato per un prelievo di sangue. L’episodio è avvenuto intorno alle 16, all’interno di un ambulatorio. Il paziente, dopo aver manifestato il proprio disappunto, ha reagito con aggressività, colpendo la sanitaria davanti ai colleghi. Immediato l’intervento delle forze dell’ordine: i Carabinieri del Norm sono arrivati sul posto in pochi minuti e hanno identificato l’uomo, già noto per comportamenti problematici in ambito sanitario. È stato denunciato a piede libero. L’infermiera, seppur scioccata, non ha riportato ferite gravi. L’episodio si aggiunge a una lunga serie di aggressioni al personale sanitario in Friuli Venezia Giulia: nel 2024 si contano già 629 episodi di violenza, la maggior parte ai danni di donne.