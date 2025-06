Schiacciato dalle forche del muletto, morto operaio di 38 anni

Un 38enne muore al lavoro. L’operaio si trovava solo a pilotare un muletto di grosse dimensioni nelle campagne tra Solarolo e Castel Bolognese, a lanciare l’allarme sono stati i familiari, perché non rispondeva al telefono. È accaduto a Ravenna mercoledì 4 Giugno.



L’uomo pare sia stato schiacciato dalle forche del muletto in circostanze ancora non chiarite, sono intervenuti carabinieri della locale compagnia, i vigili del fuoco e gli ispettori della Medicina del Lavoro dell'Ausl Romagna. La procura ha disposto il sequestro del mezzo.



Questa è la seconda vittima sul lavoro in 2 mesi nel ravennate: il 28 aprile, un operaio 48enne cadde dal tetto di una palazzina in costruzione per poi morire 8 giorni dopo nell’ospedale ‘Bufalini’ di Cesena.