Schiacciato dal coperchio, grave operaio

VICENZA - Un operaio di 54 anni è rimasto gravemente ferito in un incidente sul lavoro, ieri sera, all'interno di un'azienda specializzata nella lavorazione di metalli di Arzignano (Vicenza). Per cause in corso di accertamento l'operaio è rimasto schiacciato da un pesante coperchio mentre era intento ad eseguire dei lavori di manutenzione in un macchinario.

L'uomo è stato soccorso dai colleghi che hanno allertato i sanitari del Suem 118. Ora l'operaio è ricoverato in condizioni molto serie nel reparto di rianimazione del San Bortolo di Vicenza.