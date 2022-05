Schiacciato da una lastra marmo, grave operaio

PORCIA (PORDENONE) - Un uomo di 47 anni è rimasto gravemente ferito in un incidente sul lavoro avvenuto questa mattina, attorno alle 8.45, in una nota azienda che produce caminetti, nella zona industriale di Porcia (Pordenone).



L'uomo è rimasto schiacciato da una pesante lastra di marmo.

Subito soccorso dai colleghi, che con un dispositivo l'hanno liberato dal peso, è stato stabilizzato sul posto, intubato e trasportato in codice rosso, a bordo dell'elicottero, all'ospedale di Udine.



Le sue condizioni sono critiche, la prognosi è riservata. Indagini dei Carabinieri di Pordenone e degli ispettori del Servizio prevenzione igiene sicurezza ambienti di lavoro dell'Azienda sanitaria Friuli occidentale.



La zona dell'incidente è stata posta temporaneamente sotto sequestro per le verifiche dell'adozione delle norme antinfortunistiche.