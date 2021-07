Schiacciato da un mezzo in azienda, un morto

VERONA - Un uomo è morto in un incidente sul lavoro avvenuto questa mattina a Nogarole Rocca (Verona).

La vittima è un autotrasportatore 47enne, Davide Deboli, che è rimasto schiacciato da un mezzo nel piazzale di un'azienda di trasporti. L'allarme è scattato alle ore 6:30 e sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118 con un'ambulanza e l'automedica, che hanno potuto solo constatare il decesso dell'uomo.

La dinamica dell'incidente è al vaglio dei Carabinieri e dei tecnici dello Spisal dell'Ulss 9 Scaligera. Ad ogni modo Secondo la prima ricostruzione dei Carabinieri l'uomo, residente a Sant'Ambrogio di Valpolicella (Verona), per cause ancora in corso di accertamento, è rimasto schiacciato tra una ruota e il telaio del suo camion mentre stava eseguendo una manutenzione. Inutili i soccorsi allertati dall'azienda e dai colleghi, il 47enne è morto per i gravi traumi riportati. L'uomo da una decina di anni lavorava per la Zobbi Autotrasporti, ditta con sede a Reggio Emilia e una filiale a Nogarole Rocca.