Scherma Vittorio Veneto sugli scudi

LIGNANO - Buona prova per la Scherma Vittorio Veneto a Lignano, nella gara Internazionale di spada e fioretto.



Giulia Sofia Crescentini, accompagnata da Carlo Munaro, si è classificata al secondo posto nella categoria bambine/giovanissime di spada.



L’atleta bellunese, in forza alla società vittoriese, è stata degna protagonista durante tutta la competizione.



Un inizio col botto per la società che ora si appresta a disputare le gare regionali per la qualificazione nazionale Under 14.



Secondo posto anche per Alessandro, che alla sua prima gara di sciabola, a Zevio, perde per una sola stoccata il gradino più alto del podio. Risultati incoraggianti anche per Elisa che conquista un quinto posto nella sciabola femminile, categoria bambine.



Ottima opportunità anche per Michelle che, fresca di debutto nella categoria, potrà partecipare alla fase nazionale giovani di sciabola.



«Sebbene con le difficoltà, dovuti alle restrizioni legate alla pandemia, la società ha potuto sempre proseguire l’attività in piena sicurezza», ha detto Flavio Casagrande, vicepresidente e tecnico della società. «I primi risultati, giunti alla ripresa delle gare, ci spronano a proseguire nel cammino intrapreso, con la passione che da sempre ci contraddistingue».