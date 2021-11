Scherma, a Conegliano la prima prova di qualificazione Regionale e Interregionale Under 14 per il Triveneto

CONEGLIANO – Si è svolta lo scorso weekend alla Zoppas Arena di Conegliano, grazie all’organizzazione della

Società Scherma Conegliano, la prima prova di qualificazione Regionale e Interregionale Under 14 per il

Triveneto.

Le gare di spada erano rivolte agli atleti del Veneto e del Trentino Alto Adige, mentre le prove di

fioretto, oltre a Veneto e Trentino Alto Adige, hanno visto la partecipazione anche degli atleti del Friuli Venezia

Giulia. Gli atleti di sciabola delle tre Regioni, invece, hanno preso parte alle gare interregionali organizzate a

Brescia dal Comitato lombardo.



La giornata di sabato è stata dedicata alle prove di spada. Le prime a partire alle 10 sono state le Bambine

(nella foto il podio). Il successo è andato a Angelica Sassaro del Circolo Scherma Valdagno, al secondo posto

Agata Dal Cin di Scherma Conegliano, terze Irene Pasquotto del Bottagisio Sport Center e Maria Di Sebastiano

della Comini Padova.

Nelle Giovanissime primo posto per Amelia Vicentini di Veronascherma che ha superato in finale Giulia Simeoni

di Scherma Treviso M° Ettore Geslao, al terzo posto Celeste Schievenin del Circolo Scherma Castelfranco

Veneto e Camilla Ganz di Scherma Dolomiti.

La categoria congiunta Ragazzi/Allievi ha visto il successo di Isaia Contin di Riviera Scherma. Secondo posto

per Pietro Francesco Zigoni di Castelfranco Veneto, terzi Tommaso Grasso di Scherma Treviso e Alessandro

Giupponi di Verona Scherma.

Nella prova Maschietti Riviera Scherma ha fatto il bis con Edoardo Trabucco che ha fatto sua la gara superando

in finale Mattia Frasson della Comini Padova. Al terzo posto Edoardo Zavater del Bottagisio e Matteo Bernardi

di Valdagno.



Ancora Riviera Scherma sul gradino più alto del podio nella prova Giovanissimi in cui il campione italiano

Maschietti Daniel Ferro ha chiuso al primo posto, secondo Riccardo Baù di Veronascherma, terzi Mattia Mollero

di Veronascherma e Giovanni Polo di Baki Scherma Club Zevio.

Nell’ultima gara in programma sabato, la prova Ragazze/Allieve, vittoria per Lisa Pichler del Club Scherma

Bolzano, secondo posto per Eleonora Baggio di Scherma Vittorio Veneto, terze Margherita La Lumia di

Veronascherma e Benedetta Calì della Comini Padova.

La domenica ha avuto per protagonisti le giovani fiorettiste e i giovani fiorettisti. Ad aprire il programma sono

state nuovamente le Bambine. Vittoria per Ada Speziani dell’ASU Udine che ha superato in finale Vittoria

Gasparini del DLF Venezia, terze Akyaa Juliet Kyeremanteng e Sofia Cerullo, entrambe del Club Scherma

Pordenone.

Nelle Giovanissime doppietta per l’Antoniana Scherma Padova. In finale Maria Francesca Prenna ha superato

Eleonora Mason. Al terzo posto Celeste Schievenin di Castelfranco e Giulia Simeoni di Scherma Treviso,

entrambe a podio anche nella spada il giorno precedente.

Nella categoria Ragazzi/Allievi successo per Mattia Gianese di Scherma Mogliano su Nicolò Collini del DLF

Venezia. Al terzo posto Marco Panazzolo della Comini Padova e Zeno Borsoi di Scherma Treviso.

Nei Maschietti tripletta ASU Udine con successo per Stefano Tonini e secondo posto per Edoardo Di Benedetto

costretto al ritiro in finale, al terzo posto l’altro udinese Samuele Pilutti e il vincitore della prova di spada,

Edoardo Trabucco di Riviera Scherma.

Nei Giovanissimi la vittoria è andata a Leonardo Scarpa della Foscarini Scherma Venezia, secondo posto per

Ludovico Galdiolo di Udine, al terzo Lorenzo Cardin del DLF Venezia e Tommaso Candeago di Scherma

Mogliano.

L’ultima gara del fine settimana ha visto impegnate le Ragazze/Allieve. Sul gradino più alto del podio è salita

Eleonora Carraro della Comini Padova, al secondo posto è giunta Beatrice Musco del DLF Venezia, mentre

terze si sono classificate Clementina Pontrelli dell’Antoniana Scherma e Alessandra Casotto della Comini.

Di seguito i podi, tutti i risultati nella sezione dedicata al Veneto del sito 4Fence.it

1° PROVA REGIONALE E INTERREGIONALE GPG – SPADA FEMMINILE BAMBINE - CONEGLIANO, 6

NOVEMBRE 2021

Finale

Sassaro (Circolo Scherma Valdagno) b. Dal Cin (Scherma Conegliano) 10-8

Semifinali

Sassaro (Circolo Scherma Valdagno) b. Pasquotto (Bottagisio Sport Center) 10-6

Dal Cin (Scherma Conegliano) b. Di Sebastiano (Comini Padova) 10-6

Classifica (9): 1. Angelica Sassaro (Circolo Scherma Valdagno), 2. Agata Dal Cin (Scherma Conegliano), 3.

Irene Pasquotto (Bottagisio Sport Center), 3. Maria Di Sebastiano (Comini Padova)

1° PROVA REGIONALE E INTERREGIONALE GPG – SPADA FEMMINILE GIOVANISSIME -

CONEGLIANO, 6 NOVEMBRE 2021

Finale

Vicentini (Veronascherma) b. Simeoni (Scherma Treviso) 10-4

Semifinali

Vicentini (Veronascherma) b. Schievenin (CS Castelfranco Veneto) 7-5

Simeoni (Scherma Treviso) b. Ganz (Scherma Dolomiti) 10-9

Classifica (14): 1. Amelia Vicentini (Veronascherma), 2. Giulia Simeoni (Scherma Treviso), 3. Celeste

Schievenin (CS Castelfranco Veneto), 3. Camilla Ganz (Scherma Dolomiti)



1° PROVA REGIONALE E INTERREGIONALE GPG – SPADA MASCHILE RAGAZZI/ALLIEVI -

CONEGLIANO, 6 NOVEMBRE 2021

Finale

Contin (Riviera Scherma) b. Zigoni (CS Castelfranco Veneto) 15-8

Semifinali

Zigoni (CS Castelfranco Veneto) b. Giupponi (Veronascherma) 15-10

Contin (Riviera Scherma) b. Grasso (Scherma Treviso) 15-4

Classifica (45): 1. Isaia Contin (Riviera Scherma), 2. Pietro Francesco Zigoni (CS Castelfranco Veneto), 3.

Tommaso Grasso (Scherma Treviso), 3. Alessandro Giupponi (Veronascherma)

1° PROVA REGIONALE E INTERREGIONALE GPG – SPADA MASCHILE MASCHIETTI - CONEGLIANO, 6

NOVEMBRE 2021

Finale

Trabucco (Riviera Scherma) b. Frasson (Comini Padova) 9-8

Semifinali

Trabucco (Riviera Scherma) b. Bernardi (CS Valdagno) 10-4

Frasson (Comini Padova) b. Zavater (Bottagisio Sport Center) 10-4

Classifica (19): 1. Edoardo Trabucco (Riviera Scherma), 2. Mattia Frasson (Comini Padova), 3. Edoardo

Zavater (Bottagisio Sport Center), 3. Matteo Bernardi (CS Valdagno)

1° PROVA REGIONALE E INTERREGIONALE GPG – SPADA MASCHILE GIOVANISSIMI - CONEGLIANO,

6 NOVEMBRE 2021

Finale

Ferro (Riviera Scherma) b. Mollero (Veronascherma) 10-7

Semifinali

Ferro (Riviera Scherma) b. Bernardi (CS Valdagno) 10-4

Baù (Veronascherma) b. Polo (Baki Scherma Club Zevio) 10-9

Classifica (24): 1. Daniel Ferro (Riviera Scherma), 2. Riccardo Baù (Veronascherma), 3. Mattia Mollero

(Veronascherma), 3. Giovanni Polo (Baki Scherma Club Zevio)



1° PROVA REGIONALE E INTERREGIONALE GPG – SPADA FEMMINILE RAGAZZE/ALLIEVE -

CONEGLIANO, 6 NOVEMBRE 2021

Finale

Pichler (Club Scherma Bolzano) b. Baggio (Scherma Vittorio Veneto) 10-2

Semifinali

Pichler (Club Scherma Bolzano) b. Calì (Comini Padova) 15-9

Baggio (Scherma Vittorio Veneto) b. La Lumia (Veronascherma) 15-12

Classifica (30): 1. Lisa Pichler (Club Scherma Bolzano), 2. Eleonora Baggio (Scherma Vittorio Veneto), 3.

Margherita La Lumia (Veronascherma), 3. Benedetta Calì (Comini Padova)

1° PROVA REGIONALE E INTERREGIONALE GPG – FIORETTO FEMMINILE BAMBINE - CONEGLIANO, 7

NOVEMBRE 2021

Finale

Speziani (ASU Udine) b. Gasparini (DLF Venezia) 10-5

Semifinali

Speziani (ASU Udine) b. Kyeremanteng (Club Scherma Pordenone) 10-6

Gasparini (DLF Venezia) b. Cerullo (Club Scherma Pordenone) 10-6

Classifica (12): 1. Ada Speziani (ASU Udine), 2. Vittoria Gasparini (DLF Venezia), 3. Akyaa Juliet

Kyeremanteng (Club Scherma Pordenone), 3. Sofia Cerullo (Club Scherma Pordenone)

1° PROVA REGIONALE E INTERREGIONALE GPG – FIORETTO FEMMINILE GIOVANISSIME -

CONEGLIANO, 7 NOVEMBRE 2021

Finale

Prenna (Antoniana Scherma Padova) b. Mason (Antoniana Scherma Padova) 10-4

Semifinali

Mason (Antoniana Scherma Padova) b. Schievenin (CS Castelfranco Veneto) 10-4

Prenna (Antoniana Scherma Padova) b. Simeoni (Scherma Treviso) 9-3

Classifica (26): 1. Maria Francesca Prenna (Antoniana Scherma Padova), 2. Eleonora Mason (Antoniana

Scherma Padova), 3. Giulia Simeoni (Scherma Treviso), 3. Celeste Schievenin (CS Castelfranco Veneto)

1° PROVA REGIONALE E INTERREGIONALE GPG – FIORETTO MASCHILE RAGAZZI/ALLIEVI -

CONEGLIANO, 7 NOVEMBRE 2021

Finale

Gianese (Scherma Mogliano) b. Collini (DLF Venezia) 15-14

Semifinali

Collini (DLF Venezia) b. Panazzolo (Comini Padova) 15-8

Gianese (Scherma Mogliano) b. Borsoi (Scherma Treviso) 15-0

Classifica (48): 1. Mattia Gianese (Scherma Mogliano), 2. Nicolò Collini (DLF Venezia), 3. Marco Panazzolo

(Comini Padova), 3. Zeno Borsoi (Scherma Treviso)

1° PROVA REGIONALE E INTERREGIONALE GPG – FIORETTO MASCHILE MASCHIETTI -

CONEGLIANO, 7 NOVEMBRE 2021

Finale

Tonini (ASU Udine) b. Di Benedetto (ASU Udine) per ritiro

Semifinali

Di Benedetto (ASU Udine) b. Trabucco (Riviera Scherma) 10-2

Tonini (ASU Udine) b. Pilutti (ASU Udine) 10-9

Classifica (25): 1. Stefano Tonini (ASU Udine), 2. Edoardo Di Benedetto (ASU Udine), 3. Samuele Pilutti (ASU

Udine), 3. Edoardo Trabucco (Riviera Scherma)



1° PROVA REGIONALE E INTERREGIONALE GPG – FIORETTO MASCHILE GIOVANISSIMI -

CONEGLIANO, 7 NOVEMBRE 2021

Finale

Scarpa (Foscarini Scherma Venezia) b. Galdiolo (ASU Udine) 10-9

Semifinali

Scarpa (Foscarini Scherma Venezia) b. Candeago (Scherma Mogliano) 10-7

Galdiolo (ASU Udine) b. Cardin (DLF Venezia) 10-0

Classifica (25): 1. Leonardo Scarpa (Foscarini Scherma Venezia), 2. Ludovico Galdiolo (ASU Udine), 3.

Tommaso Candeago (Scherma Mogliano), 3. Lorenzo Cardin (DLF Venezia)

1° PROVA REGIONALE E INTERREGIONALE GPG – FIORETTO FEMMINILE RAGAZZE/ALLIEVE -

CONEGLIANO, 7 NOVEMBRE 2021

Finale

Carraro (Comini Padova) b. Musco (DLF Venezia) 15-6

Semifinali

Musco (DLF Venezia) b. Casotto (Comini Padova) 15-9

Carraro (Comini Padova) b. Pontrelli (Antoniana Scherma) 15-4

Classifica (25): 1. Eleonora Carraro (Comini Padova), 2. Beatrice Musco (DLF Venezia), 3. Alessandra Casotto

(Comini Padova), 3. Clementina Pontrelli (Antoniana Scherma)