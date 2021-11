Scettico sulle misure anti-covid, radiato dall’ordine dei Medici

UDINE - L’Ordine dei Medici di Udine ha deciso per la radiazione di A.M., primo medico oggetto della decisione in Friuli Venezia Giulia.



La Commissione medici che nei suoi confronti aveva aperto un procedimento disciplinare per alcune sue dichiarazioni riguardanti il Covid e le misure sanitarie adottate per contrastare la pandemia rilasciate in una intervista pubblicata su Youtube, ha deciso di radiarlo «per essere venuto meno al decoro e alla dignità professionale».

La comunicazione è arrivata martedì sera. Nel frattempo tredici operatori sanitari sospesi in Provincia di Udine e ventinove in quella di Pordenone.