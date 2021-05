Scende per errore con l’auto lungo la scalinata in piena notte

PADOVA - Al volante scende con l’auto lungo la scalinata alle due di notte.



L’episodio è accaduto lungo la “Passeggiata Petrarca” in Via Roma, nella padovana Arqua Petrarca.



Dopo pochi metri il percorso una ripida scalinata in discesa. Dopo qualche metro la signora al volante si è fermata nell’impossibilità di muoversi, ha allertato i soccorsi.



Sul posto i Vigili del Fuoco di Este hanno calato la 500 fino alla fine del percorso: la signora c’ha rimesso il semiasse e l’auto è stata recuperata dal Soccorso Stradale.



L’episodio è stato rilevato dai Carabinieri.