Scende con gli sci dalla montagna ma si perde

FORNI AVOLTRI (UDINE) - Era partito assieme al suo cane dalla baita Edelweiss di Collina per fare una gita con gli sci da alpinismo ma nel percorrere l'itinerario in discesa ha perso l'orientamento.



Si trovava a quota 1500 metri poco sotto il sentiero CAI 150 senza riuscire a ritrovare l'itinerario originale. Si è risolta con un po' di agitazione e senza problemi sanitari l'escursione con gli sci di un uomo del 1976 di Manzano che alle 13.45 ha chiamato il NUE112 chiedendo aiuto al Soccorso Alpino.



Dalla descrizione fornita per telefono i soccorritori della stazione di Forni Avoltri hanno individuato la radura in cui si trovava e gli hanno detto di non muoversi da lì per attendere il loro arrivo.



Cinque tecnici del Soccorso Alpino e della Guardia di Finanza sono partiti a loro volta con gli sci dalla Baita Edelweiss e in circa mezzora di cammino hanno raggiunto l'escursionista e il suo cane grazie anche all'ausilio delle coordinate precise ottenute tramite il servizio di SMS locator.



Una volta raggiunto l'uomo è stato scortato fino alla sua auto. L'intervento si è chiuso alle 15.50.