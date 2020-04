La scelta di Nadia

E poi ci sono ragazzi come Nadia Whittome, 23 anni, la ‘Baby in the House’. La più giovane parlamentare britannica. Prima di essere eletta deputata, faceva la cuoca in un ospedale delle Midlands inglesi, lavoro che si era trovata per sostenersi economicamente e cercare di pagarsi gli studi all’università (poi abbandonati perché la retta universitaria era troppo alta).



Nadia Whittome, lo scorso dicembre, sedendo al parlamento di Westminster aveva annunciato che avrebbe tenuto per sé solo lo stipendio medio di un lavoratore inglese 35 mila sterline, pari a 41 mila euro destinando il resto (55 mila euro) ad associazioni umanitarie.



Di fronte al diffondersi del contagio, di fronte all’emergenza e alla richiesta di volontari, la baby deputata è tornata a fare la cuoca in una struttura per anziani e ad assistere i pazienti, dichiarando che donerà il suo stipendio di lavoratrice part-time a un fondo per i malati di coronavirus. “Tutti dobbiamo contribuire per sconfiggere il coronavirus. Torno al mio vecchio lavoro perché ho paura che il sistema di assistenza sociale cada a pezzi”.

Figlia di un immigrato del Punjab e di un’avvocata cattolica anglo-indiana, Nadia ha detto e fatto ciò che è più che mai indispensabile: prendersi cura gli uni degli altri. In una corsia, non dagli scranni del parlamento.