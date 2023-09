Scavano una buca per piantare un albero nel giardino di casa e trovano una valigia piena di ossa

Nella tranquilla cittadina di Bristol, Tennessee, un'ordinaria giornata ha preso una svolta inquietante quando Rebecca e suo marito hanno scoperto qualcosa di molto più oscuro di quanto avessero mai immaginato. La loro decisione di piantare alberi nel giardino di casa per ottenere più privacy ha portato alla scoperta di una valigia contenente ossa.



Un macabro ritrovamento che ha scosso la comunità. La storia ha fatto presto il giro dei social media, grazie agli aggiornamenti continui di Rebecca sulla sua pagina TikTok, @rebeccalynneechols. In un video, visibilmente scossa, la donna ha raccontato l'incredibile scoperta, Dopo aver trovato la valigia di ossa, il marito di Rebecca ha immediatamente contattato le autorità locali, che sono giunte sul posto per avviare un'indagine dettagliata. Rebecca ha documentato ogni passo delle indagini delle forze dell'ordine, condividendo i video dei poliziotti che lavoravano nel suo giardino, cercando di svelare il mistero.



La famiglia vive nella casa da soli sette mesi, ma è emerso che i precedenti proprietari vi erano rimasti per un anno. Questi ultimi erano noti per essere stati accaparratori compulsivi di animali e avevano spesso ricevuto visite dalla polizia a causa di questa abitudine. In quanto tali, i precedenti proprietari sono ora tra i principali sospettati, ma le indagini delle forze dell'ordine non escludono altre piste. Le autorità stanno esaminando attentamente ogni aspetto della vicenda per scoprire la verità dietro questo inquietante ritrovamento.