Scatta lo stato di attenzione, previsti temporali intensi

Tra stasera e venerdì sera sono previste in Veneto precipitazioni anche con rovesci e temporali, che potranno essere diffuse sulle zone montane e pedemontane e consistenti nelle aree prealpine, dove non si escludono locali temporali intensi. Visti i fenomeni meteorologici previsti il Centro funzionale decentrato della Protezione Civile del Veneto ha dichiarato lo stato di attenzione (allerta gialla) per possibili criticità idrogeologiche nella rete idraulica dei bacini del Piave Pedemontano, Alto Brenta, Bacchiglione, Alpone, Alto Garda e Monti Lessini