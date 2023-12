Scatta l'allarme sicurezza alla Fenice, teatro evacuato

VENEZIA - Momenti di tensione venerdì sera al teatro La Fenice di Venezia per l'attivazione di un allarme generale di sicurezza che ha costretto ad evacuare il pubblico e gli orchestrali, durante il primo dei quattro concerti di Capodanno. Per fortuna si è trattato di una falsa allerta, perchè dalla sala di controllo non è stato poi riscontrato nulla di anomalo.

Dopo 25 minuti trascorsi all'esterno, gli spettatori sono potuti rientrare per assistere al seguito dello spettacolo. Il fatto è avvenuto poco dopo le 21, in concomitanza con il primo intervallo. All'improvviso è squillato il sistema di allarme basato su un dispositivo laser che deve attraversare in continuo la sala da una parte all'altra, e dagli altoparlanti è partito l'avviso che invitava il pubblico ad evacuare l'edificio. Tutto si è svolto in un clima di preoccupazione ma senza panico, con l'aiuto dei vigili del fuoco e del personale della Fenice. Verificato che si era trattato di un falso allarme, la gente è rientrata in teatrio ed il concerto è potuto proseguire.