Scarcerato solo quattro giorni prima, pusher beccato dalla Polizia a spacciare

MESTRE - Arrestato per spaccio un 27enne pusher di nazionalità marocchina dagli agenti del Commissariato di Mestre.



Era stato scarcerato soltanto quattro giorni prima dopo aver scontato una pena di oltre 2 anni per tentata rapina e spaccio di stupefacenti.



I poliziotti hanno notato il 27enne aggirarsi con fare sospetto nei pressi di un noto centro commerciale di Marghera. Ad un certo punto è salito a bordo di un’auto dove è avvenuto l’incontro con alcuni acquirenti.



Dopodiché è tornato nei pressi del centro commerciale in paziente attesa. Nel frattempo si è spostato in riva ad un canale dove ha cominciato a cercare tra le sterpaglie recuperando un pacchetto.



A questo punto i poliziotti sono intervenuti e l’hanno bloccato. A nulla è servito il tentativo di far cadere in una grata l’involucro.



Recuperato il pacchetto, gli agenti del Commissariato di Mestre hanno rinvenuto circa 10 grammi di eroina.



A seguito di perquisizione sono stati scoperti anche altri 2 grammi di cocaina. Lo spacciatore è stato nuovamente arrestato e processato per direttissima.