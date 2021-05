Scappa con la sua tigre, caccia a sospetto omicida in Texas

USA - E' scappato con la tigre che teneva in casa Victor Hugo Cuevas, un 26enne accusato di omicidio, a cui ora viene contestato di essersi sottratto all'arresto. A far arrivare la polizia di Houston era stata proprio la presenza della tigre in strada, trovata mentre vagava per una zona residenziale della città del Texas e ripresa anche in video che hanno fatto il giro del web.

Quando gli agenti sono arrivati, il proprietario della tigre ha messo l'animale in una Jeep Cherokee bianca e se n'è andato, riuscendo a far perdere le proprie tracce dopo un breve inseguimento.

Cuevas è stato accusato di omicidio a novembre nella vicina contea di Fort Bend ed era stato rilasciato con una cauzione di 250.000 dollari. La polizia di Houston su Twitter ha invitato chi lo avvistasse ad avvisare le autorità.