Scappa alla vista degli agenti della Polizia locale

VENEZIA - La radiomobile della Polizia locale si ferma davanti a un attraversamento pedonale per far attraversare un giovane in sella alla sua bicicletta. Il ragazzo alla vista della pattuglia lascia la bici in strada e tenta la fuga a piedi. Inseguito e subito raggiunto dagli agenti è stato trovato in possesso di alcune dosi di stupefacente pronte per lo spaccio.



Il fatto risale a martedì mattina, 7 dicembre, in via Cappuccina a Mestre. Il giovane, con precedenti per spaccio, privo di un documento utile alla sua identificazione, è stato accompagnato al Comando per le operazioni di fotosegnalamento. Durante le fasi di identificazione gli agenti, insospettiti dall’odore dello stupefacente, hanno chiesto al giovane se fosse in possesso di droga. Solo in quel momento il ragazzo ha consegnato agli agenti 5 involucri di hashish.



A seguito di una successiva perquisizione gli operatori di Polizia locale hanno rinvenuto ulteriori 3 involucri di stupefacente. Per il giovane è scattata la denuncia per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e per essere sprovvisto, in qualità di cittadino extracomunitario, di valido documento d’identità e risultante quindi clandestino sul territorio italiano.