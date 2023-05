Scantamburlo sugli scudi a Venezia

La bocciofila San Sebastiano di Venezia ha ottimamente organizzato il “2° Memorial Daniele Bonaldo” gara regionale

con la partecipazione di 128 individualisti delle categorie A/B/C/D rappresentanti 30 società provenienti dalle province

di Treviso, Bergamo, Venezia, Vicenza, Padova,Verona,Pistoia,Bologna,Ferrara, Milano, Crotone. Le fasi eliminatorie

si sono disputate al mattino con inizio alle ore 9,00 nei bocciodromi veneziani e trevigiani, le finali nel pomeriggio

presso il bocciodromo comunale di Dorsoduro 2364 ,Venezia sede della società organizzatrice alla presenza di una

splendida cornice di pubblico. La manifestazione ha visto protagonista il giovane Scantamburlo Alessandro portacolori

della Concordia Moglianese di Mogliano Veneto, che nei quarti di finale, esprimendosi ad ottimo livello, ha superato il

pluricampione D’Alterio Giuseppe, alfiere della Giorgione3villese di Castelfranco Veneto e in semifinale superando

Vianello David portacolori della Serenissima di Favaro Veneto. Ma nulla ha potuto nella finale contro un atleta di

categoria superiore e la vittoria è andata a Conforti Massimiliano, alfiere della Montecatini Avis di Pistoia di categoria

A, superando comunque un soddisfatto Scantamburlo Alessandro della Concordia Moglianese. Questa la classifica del

Memorial Daniele Bonaldo: 1° Conforti Massimiliano alfiere della Montecatini Avis di Pistoia, 2° Scantamburlo

Alessandro portacolori della Concordia Moglianese di Mogliano Veneto, 3° Giustini Salvatore della San Sebastiano di

Venezia 4° Vianello Davide della Serenissima di Favaro Veneto,Venezia, 5° Gallinaro Giuseppe (Concordia

Moglianese,Treviso), D’Alterio Giuseppe (Giorgione3villese,Treviso), Sciccone Angelo,Giorgione3villese,Treviso),De

Faveri Sergio (USB Zelarino,Venezia), 9° Cervellin Gianni (Dlf Cortesissima,Treviso), Bassan Fernando (08

Brugine,Padova), Tosatto Sergio (Circolo Bocce Scorzè), Fiorese Dino (Serenissima,Venezia), Poletto Paolo

(Granzette,Rovigo), Zampieri Michele (USB Zelarino,Venezia), Boschiero Alessio (Concordia Moglianese,Treviso).

Ha diretto il signor Omero Boscolo arbitro regionale dell’Aiab di Venezia coadiuvato dagli arbitri Saviolo Marco e

Mandruzzato Alessandro. (foto podio, il 2 da sx Scantamburlo)

SERIE A: PARITA’ NEL DERBY VENETO TRA GIORGIONE3VILLESE Vs PUNTO INOX VIGASIO 4-4

Sabato scorso 29 aprile presso un gremitissimo bocciodromo comunale di Treville di Castelfranco Veneto per la 12^

giornata del Campionato Italiano a squadre di serie A la Giorgione3villese di Castelfranco Veneto ha ospitato la Punto

Inox Vigasio, Derby Veneto tra le prime due della classifica generale. La Giorgione3villese, tecnico Luca Biliato, atleti

Giuseppe e Pasquale D’Alterio, Daniel Tarantino, Luca Ricci, Angelo Sciccone, Gabriele Covolan, la Punto Inox

Vigasio tecnico Massimo Nicolini atleti Gaetano Miloro,Gianluca Formicone, Alfonso Nanni,Gianluca Bonaldi,

Umberto Campagnolo ,Giacomo Lorenzini. L’attesissimo incontro ha visto gli ospiti in vantaggio 1-3 nel primo turno

(Terna,Individuale), i padroni di casa perdevano anche il quarto punto nel secondo turno (Coppie), sembrava tutto

perduto, ma con carattere e determinazione la Giorgione3villese del presidente Renato Pegorin è riuscita a pareggiare

l’incontro 4-4: Questi i risultati degli altri incontri :Circolo Bocciofilo Flaminio Vs Faravolo Boutique-A.F. Accessori

6-2;Cofer Metal Marche Vs Boville Marino 3-5; MPFiltri Caccialanza Vs Possaccio 3-5; Time 888 Vs Nova Inox

Mosciano 4-4. La Classifica : punti 28 Punto Inox Vigasio, 24 Giorgione3villese ,23 Possaccio, 17 MP Filtri

Caccialanza, 16 TME 88, 15 C.B. Flaminio, 15 Faravolo Boutique A.F. Accessori , 13 Boville Marino, 12 Nova Inox

Mosciano , 6 Cofer Metal Marche.