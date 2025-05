Scandalo giudiziario: annullato il processo sulla morte di Maradona

BUENOS AIRES (ARGENTINA) - Il processo sulla morte di Diego Armando Maradona è stato annullato dal Tribunale orale n.3 di San Isidro, Buenos Aires, a seguito di uno scandalo che ha coinvolto uno dei tre giudici del collegio. La magistrata in questione ha partecipato alla realizzazione di un documentario non autorizzato sul processo, intitolato "Giustizia Divina".



La decisione è stata comunicata da un altro componente del tribunale, che ha sottolineato come la partecipazione della giudice al documentario abbia compromesso la sua imparzialità, causando un danno sia alla parte querelante che alla difesa.



L’annullamento del procedimento apre ora la strada a nuovi sviluppi giudiziari, mentre il caso continua a suscitare grande attenzione mediatica e pubblica.