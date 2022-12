Scambio di Draghi di Komodo per creare due coppie in grado di riprodursi

VERONA - "Scambio" di due esemplari di Draghi di Komodo tra il Parco Natura Viva di Bussolengo (Verona) e il Bioparco di Roma: dal veronese è partita "Indah", e dalla Capitale è arrivato "Ivan", per formare le uniche due coppie d'Italia della lucertola più grande del mondo, e dare il via alla riproduzione di una specie minacciata di estinzione. Ivan "il drago" è un maschio che sfiora i 3 metri di lunghezza. A Bussolengo farà coppia con la lucertola "Padar". "E' arrivato da una settimana - spiega Camillo Sandri, direttore zoologico del Parco Natura Viva - ma ha già dimostrato di apprezzare il suo nuovo reparto e in particolare l'acqua della piscina a 25-28 gradi. Sopravvivono circa tremila esemplari di questi draghi sull'isola di Komodo, protetti dentro il parco nazionale e molto più esposti alla perdita di habitat fuori dai suoi confini".

Più minuta e meno intraprendente Indah, lunga poco più di 2 metri, che a Roma troverà "Richard". "Stiamo lavorando per permetterle di trovarsi a suo agio in un ambiente nuovo - precisa Yitzhak Yadid, curatore zoologico del Bioparco -. Non ha ancora incontrato Richard ma le lasceremo tutto il tempo di cui ha bisogno per abituarsi sia allo staff che al nuovo compagno". La popolazione di Draghi di Komodo ospitata nei parchi zoologici dell'Associazione Europea conta solo 81 esemplari, per cui il progetto di riproduzione tra Bussolengo e Roma riveste una notevole importanza.