Scambiava file pedopornografici online, arrestato a Udine

TRIESTE - Un uomo di oltre 70 anni, residente in provincia di Udine, è stato arrestato in flagranza di reato nell'ambito di un'attività di contrasto internazionale sugli abusi sessuali nei confronti di minori online, condotta dalla Polizia postale di Trieste e Udine, coordinate dalla Procura di Trieste.



Le indagini - che hanno portato anche al sequestro di diversi dispositivi informatici contenenti migliaia di file pedopornografici - sono state avviate dopo una segnalazione nell'ambito della collaborazione internazionale inerente numerosi episodi di caricamento di materiale pedopornografico su una nota piattaforma di cloud storage.

Dall'analisi dei flussi informatici gli specialisti della Polizia postale del Compartimento del Friuli Venezia Giulia sono risaliti al profilo di un utente che, approfittando dell'anonimato, inviava e riceveva immagini di abusi su minori.



Durante una perquisizione, sono stati rinvenuti nella disponibilità dell'anziano, cittadino italiano, incensurato, diversi device contenenti migliaia di file di natura pedopornografica che vedevano coinvolti bambini anche molto piccoli. E' stata inoltre riscontrata la condivisione del materiale illecito da parte del perquisito fino alla notte precedente la perquisizione.

Per l'uomo è stata disposta la misura cautelare degli arresti domiciliari. L'attività di indagine, svolta con il coordinamento del Centro Nazionale di Contrasto alla Pedopornografia online, prosegue ora sul materiale sequestrato per individuare eventuali ulteriori responsabilità.