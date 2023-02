Sbarra del passaggio a livello finisce su un tir

ROVIGO - I vigili del fuoco sono intervenuti a Rovigo per una sbarra del passaggio a livello ferroviario, che abbassandosi si è incastrata tra la cabina e il semirimorchio di un autoarticolato in transito. Nessuna persona è rimasta ferita. I pompieri, accorsi dalla centrale con due squadre, hanno provveduto al rialzo della sbarra che non ha subito nessuno danno. La circolazione ferroviaria lungo la linea Rovigo Verona e ripresa regolarmente. Sul posto per i rilievi la polizia ferroviaria e quella locale.