Sbarca all'aeroporto con 100 kg pesce avariato

VENEZIA - Sequestrato ad un cinese sbarcato all'aeroporto Marco Polo di Tessera 100 kg di pesce fresco e altri alimenti in stato di decomposizione che teneva nel proprio bagaglio. L'attività si è svolta alla sala arrivi internazionali dell'Aeroporto di Venezia, da parte de funzionari dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli dell'Ufficio delle Dogane di Venezia e i militari della Guardia di Finanza dopo aver sottoposto a controllo un passeggero cinese proveniente da Pechino. Lo straniero, fermato su segnalazione dell'Ufficio delle Dogane di Roma dell' Aeroporto Internazionale Leonardo da Vinci di Roma, aveva appunto nel bagaglio, imbarcato in stiva, 100 kg di pesce fresco e altri alimenti in stato di decomposizione, probabilmente destinati alla commercializzazione. La merce stata sequestrata e avviata alla distruzione. (ANSA)