Sbanda e finisce contro due auto: un morto

CHIOGGIA (VENEZIA) - Schianto mortale giovedì sera poco prima delle 20 in località Brondolo, in comune di Chioggia, provincia di Venezia. Sono accorsi sul posto i Vigili del Fuoco per la fuoriuscita autonoma di un’auto finita contro altre due vetture: deceduto il conducente.



I pompieri arrivati da Chioggia, hanno messo in sicurezza la Fiat Panda, purtroppo nonostante i soccorsi il medico del SUEM, ha dovuto dichiarare la morte dell’uomo.



Sul posto i carabinieri per i rilievi del sinistro.