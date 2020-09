Sbanda, esce di strada con l'auto e si rovescia più volte: muore 21enne

VICENZA - Un giovane di 21 anni è morto e un coetaneo è rimasto ferito in un incidente stradale avvenuto nella notte a Cogollo del Cengio, nel vicentino, sulla SP 350.



Il giovane viaggiava su una Subaru Impreza che, per cause in corso di accertamento, è finita fuori strada rovesciandosi più volte.



Il conducente è morto all'istante, mentre il passeggero è rimasto ferito. I pompieri arrivati da Schio hanno messo in sicurezza la vettura ed estratto il conducente.



Purtroppo nonostante i soccorsi il medico del Suem ha dovuto dichiarare la morte del 21enne; l'altro giovane è stato stabilizzato dai sanitari e trasferito in ospedale.



Sul posto anche i Carabinieri.