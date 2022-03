Sbanda contro il guard rail, il furgone poi si schianta contro un'auto

PORDENONE - Violento incidente stradale ad Azzano X, lungo la regionale 251 in Via Fiumicino.



L’episodio è accaduto martedì verso le 14 : un furgone è sbandato sulla destra toccando il guard rail e finendo poi nella corsia opposta, contro un’auto che sopraggiungeva.



Il furgone che trasportava surgelati è finito ribaltato su un fianco, con il conducente incastrato nella cabina. L’Audi A3 è finita in un fossato con due giovani donne rimaste intrappolate nell’abitacolo. Per liberare le due giovani e l’autista, utilizzate cesoie e divaricatore che hanno visto impegnate due squadre dei pompieri. Per loro traumi multipli. La più grave, 24enne di Portogruaro è stata elitrasportata a Udine.

Coinvolta anche una seconda vettura, una Opel Astra, il cui conducente, un 53enne della zona, è stato soccorso dal personale del 118 e trasportato in ospedale. Non è grave. Sul posto anche la Polizia Locale.