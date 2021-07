Sbanda con l'auto e centra un platano: muore a 23 anni

VENEZIA – Tragico incidente stradale nel pomeriggio, poco dopo le 18, a Concordia Sagittaria, in provincia di Venezia.

Un ragazzo di 23 anni, T.M., alla guida dell’auto di cortesia, una Lancia Y, di un’officina della zona stava proseguendo lungo la SP42 Jesolana tra Marango e Sindacale, in territorio comunale di Concordia.



Per cause in corso di accertamento il giovane è sbandato ed è finito contro un platano, distruggendo la Lancia. Il ragazzo è rimasto intrappolato tra le lamiere contorte.

Sul posto i Vigili del Fuoco di Portogruaro lo hanno liberato e consegnato alle cure dei sanitari del 118 che lo hanno trasferito d’urgenza in ospedale a Portogruaro. Ma poco dopo il giovane è deceduto a causa della gravità delle ferite.

Ha rilevato il sinistro una pattuglia della polizia locale. Pesanti i disagi al traffico.