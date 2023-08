Sbalzato dalla moto dopo uno scontro con un'auto, morto centauro

UDINE - Un motociclista è morto dopo essere stato sbalzato sull'asfalto per decine di metri, a causa di uno scontro con un'auto. L'incidente si è verificato nel pomeriggio a Mortegliano (Udine) lungo la ex provinciale 78 all'incrocio con via Ferraria. La centrale operativa Sores Fvg ha inviato sul posto l'equipaggio di un'ambulanza da Udine e l'elisoccorso, supportati dai vigili del fuoco. Il personale medico infermieristico ha avviato le manovre salvavita ma per il centauro non è rimasto altro da fare se non decretare il decesso. Rilievi dei carabinieri della Compagnia di Latisana.