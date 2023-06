Sbaglia manovra e resta con l'auto sospesa nel vuoto

VERONA - E' rimasto in bilico nel vuoto con l'auto dopo aver sfondato un muretto. Sono stati attimi di paura per la persona che, a bordo della sua macchina, ha sbagliato la manovra in via Mameli a Verona. "Con delle fasce di sollevamento e un'autogru, la squadra dei Vigili del Fuoco - raccontano in un tweet - ha messo rapidamente in sicurezza il veicolo". Miracolosamente illeso l’autista.

Sfonda con l’auto un muretto rimanendo in bilico nel vuoto, ci pensano i #vigilidelfuoco ad evitare il peggio: con delle fasce di sollevamento e un’autogru, la squadra mette rapidamente in sicurezza il veicolo, illeso l’autista#soccorsiquotidiani #Verona pic.twitter.com/GXhHTuXEY5 — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) June 23, 2023 ”