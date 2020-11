Sbaglia manovra con l'auto e finisce nel fiume: il conducente guadagna la riva a nuoto

MIRA - Sbaglia manovra e finisce con la sua Fiat Panda nel naviglio del Brenta: esce dall'auto e raggiunge la riva a nuoto.



L'episodio è accaduto alle 15:50 di oggi, lunedì, in via Nazionale a Mira.



L'auto era guidata da un 65enne residente poco lontano: l'uomo, dopo aver perso il controllo del mezzo, è finito nel Brenta. Ma, rimasto lucido, è uscito dall'abitacolo e ha raggiunto la riva a nuoto, mettendosi in salvo.



L'uomo è stato assistito dai sanitari del Suem, mentre i Vigili del Fuoco di Mestre con l’autogrù e il nucleo sommozzatori, hanno recuperatola Panda, riaprendo alla navigazione lungo il Naviglio dopo circa un'ora e mezza. Ha rilevato il sinistro una pattuglia dei Carabinieri.