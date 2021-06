Sasso sfonda il cristallo di un'auto: "È un meteorite"

PADOVA - Strano episodio quello accaduto in provincia di Padova: sabato mattina un grosso sasso ha sfondato il parabrezza di un'auto. C'è chi afferma trattarsi di un meteorite.



È accaduto in via Cavin Caselle a Santa Maria di Sala: al momento l'unica certezza è che il cristallo di un'auto parcheggiata in quel momento nel cortile di una abitazione a schiera è stata colpita da un pezzo di roccia.



Ora i residenti vogliono vederci chiaro e hanno richiesto l'analisi ad un esperto.



Il fatto è stato registrato tra le 8 e le 8.30. Il pezzo di roccia aveva un diametro di circa 5 cm con sfumature rosse.



I residenti, dopo una breve ricerca via web, hanno verificato che la roccia era molto simile ad alcuni meteoriti caduti negli Stati Uniti. Da qui la richiesta delle analisi.