Sarebbero undici le 'stazioni di polizia' sul territorio nazionale

VENEZIA - Sarebbero oltre un centinaio le "stazioni di polizia" cinesi all'estero per monitorare la popolazione cinese e costringere i dissidenti al rimpatrio: di queste undici sarebbero in Italia. Il fenomeno è stato reso noto e pubblicato dal gruppo per i diritti civili di Madrid Safeguard Defenders. Qui vengono identificate altre 48 "stazioni di polizia" cinesi non ufficiali, oltre alle 54 già identificate in un rapporto di settembre scorso, in seguito al quale erano partite le indagini in diversi Paesi occidentali, tra cui Paesi Bassi, Germania e Canada. Le "stazioni di polizia" cinesi in Italia si trovano a Roma, Bolzano, Venezia, Firenze e Prato, oltre che Milano.