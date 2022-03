Sapori vittoriesi ai Caraibi

VITTORIO VENETO - La bella storia dei Rosini nel numero del Quindicinale in uscita in questi giorni. Una grande famiglia vittoriese che quarant’anni fa si è trasferita a Guadalupa. Col tempo alcuni dei figli (Tiziana, Tiberio, Terry) sono tornati a Vittorio o a Pieve di Cadore, altri sono rimasti nell’isola anche per continuare a proporre le eccellenze della gastronomia veneta. O meglio: vittoriese. Perché trovare i bigoi in salsa sotto un palmizio caraibico sembra impossibile, e invece...

