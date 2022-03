Sanzioni alla Russia, il Prosecco escluso dal blocco all'export

CONEGLIANO - Il Prosecco non rientra nella lista dei “beni di lusso” per i quali le ultime misure approvate dall'Unione Europea impongono lo stop alle esportazioni in Russia, nell'ambito delle sanzioni che colpiscono il paese a seguito della guerra in Ucraina. Una decisione che viene accolta con soddisfazione dal senatore e coordinatore veneto di Fratelli d'Italia Luca De Carlo.

“Mantenere i contatti con un mercato come quello russo che per il Prosecco rappresenta un importante canale di vendita da circa 15 milioni di bottiglie all'anno e in costante crescita è importantissimo per il settore agroalimentare nazionale, già alle prese con infinite difficoltà legate ancora alla pandemia e ora anche al caro-energia - commenta De Carlo, che è anche responsabile nazionale del Dipartimento Agricoltura di Fratelli d'Italia -. Il Prosecco è una delle grandi eccellenze italiane che il mondo ci invidia e che fa girare un'economia da oltre 2,5 miliardi di euro all'anno”.