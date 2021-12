Sanzionata perché senza mascherina, va in escandescenza e picchia il carabiniere

NOALE (VENEZIA) - Carabiniere ferma per strada una donna perchè senza mascherina, questa va in escandescenza e lo aggredisce.

L’episodio è accaduto domenica scorsa a Noale. Un militare dell’Arma durante un servizio di controllo stava per sanzionare una 43enne del posto, lei è andata su tutte le furie e ha aggredito il Carabiniere.



Immediato l’arresto e dopo la notte in cella ieri ha patteggiato al processo per direttissima un anno con la condizionale. Non avendo precedenti, è tornata in libertà.