Santorini trema ancora: forte scossa di Terremoto scuote l'isola

SANTORINI (GRECIA) - Una nuova scossa di terremoto di magnitudo 5.3 ha colpito Santorini ieri, come riportato dalle autorità locali. L'evento sismico, il più intenso registrato nelle ultime settimane nell'isola greca, ha avuto un epicentro situato a una profondità di 17 chilometri ed è stato avvertito fino ad Atene.Questo sisma è solo l'ultimo di una serie di oltre 12.800 scosse che hanno interessato l'isola delle Cicladi a partire dal 28 gennaio, secondo quanto rilevato dal Laboratorio sismologico dell'Università di Atene.A seguito degli eventi sismici, è stato dichiarato lo stato di emergenza a Santorini, in vigore fino al 3 marzo.

Anche gli abitanti della vicina isola di Amorgos rimangono in stato di massima allerta dopo l'ultima scossa, che segue un terremoto di magnitudo 5 verificatosi tra le isole domenica sera. I sismologi hanno manifestato preoccupazione per un potenziale aumento dell'intensità.Al momento, non si segnalano feriti a causa delle scosse sismiche. Tuttavia, per precauzione, circa 11.000 persone hanno abbandonato Santorini e Amorgos. Le scuole rimangono chiuse.

