Santorini, sciame sismico: scuole chiuse per precauzione

SANTORINI (GRECIA) - Le scuole di Santorini resteranno chiuse lunedì per ordine delle autorità greche, dopo una serie di terremoti che hanno colpito l’area nelle ultime ore. La decisione, come segnala Ansa, è stata annunciata dal ministro della Protezione Civile, Vasilis Kikilias, a seguito delle scosse registrate nel mare Egeo, attorno all’isola e agli arcipelaghi vicini. L’evento più forte ha raggiunto una magnitudo di 4.6, mentre altre scosse di 4.1 e 4.5 si sono verificate oggi, secondo il Dipartimento di Geofisica dell’Università di Atene. In totale, si contano almeno 11 terremoti in poche ore. Gli esperti attribuiscono i movimenti tellurici a cause tettoniche, escludendo al momento un collegamento con l’attività vulcanica. Tuttavia, le autorità hanno chiesto ai cittadini di evitare raduni in spazi chiusi e di prestare attenzione in alcune zone urbane.