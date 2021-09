A Santa Caterina le voci più significative della poesia contemporanea con "Oikos. Poeti per il futuro"

TREVISO - Nei giorni di celebrazioni per il centenario di Andrea Zanzotto, ritornano i Classici Contro dell'Università Ca' Foscari. Giovedì 23 ottobre al museo di Santa Caterina sarà presentato “Oikos. Poeti per il futuro”, un’antologia che presenta le voci di 150 poeti di molti Paesi del mondo intorno ai temi dell’ambiente e del rapporto tra uomo e natura.



Il libro, che conta con una premessa dei classicisti Alberto Camerotto e Filippomaria Pontani (Università di Venezia, Classici contro), un’introduzione del curatore Stefano Strazzabosco e i disegni dell’artista Luciano De Nicolo, riunisce alcune tra le voci più significative della poesia contemporanea: si va dal grande autore marocchino-francese Tahar Ben Jelloun, che come altri ha scritto una poesia apposta per Oikos, alla poetessa beat statunitense Anne Waldman, che dedica il suo testo - anche questo inedito e scritto per l’antologia - all’amica Patti Smith; dagli israeliani Tsuriel Assaf, Sabina Messeg, Maya Weinberg, Adi Wolfson, Elad Zeret, rappresentanti di una eco-poesia che è stata tra le prime a dedicare attenzione ai temi ambientali. Anche i poeti italiani sono ben rappresentati, per esempio da Maria Grazia Calandrone, Luciano Cecchinel (Premio Viareggio-Rèpaci 2020), Anna Maria Farabbi, Umberto Fiori, Alessandro Fo, Nicola Gardini, Valerio Magrelli, Franca Mancinelli, Fabio Pusterla, Gian Mario Villalta, Edoardo Zuccato e tanti altri.



Ma Oikos. Poeti per il futuro non è solo un libro: già l’anno scorso, in pieno confinamento, sono state organizzate varie letture a distanza con la presenza di poeti, classicisti, docenti e studenti di varie scuole superiori d’Italia.



Quest’anno le azioni proseguono con alcune presentazioni dal vivo e culmineranno nella primavera del prossimo anno con un grande evento al Teatro Olimpico di Vicenza, sede naturale ed elettiva dei Classici contro.



Alla presentazione di Treviso saràpresente l’ideatore dei Classici Contro, Filippomaria Pontani, docente di Filologia Classica presso l’Università di Ca’ Foscari di Venezia, insieme al collega Alberto Camerotto; il poeta istriano trapiantato in Veneto Mauro Sambi; Romeo Scarpa, presidente di Italia Nostra Treviso; e il curatore dell’antologia Stefano Strazzabosco, poeta e docente di letteratura italiana a Città del Messico.



Nel corso della serata verrà anche ricordata la figura del poeta Andrea Zanzotto, la cui sensibilità ai temi ambientali è documentata in molti dei suoi straordinari scritti.



L’inizio è alle ore 18.00, e l’ingresso è libero, fino ad esaurimento posti nel rispetto della vigente normativa Covid (prenotazione obbligatoria al cell. 340 9741769 o all'indirizzo info_finnegans@yahoo.it). OT