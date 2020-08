Santa Augusta, via libera alle giostre

VITTORIO VENETO – Via libera alle giostre in occasione dei festeggiamenti per Santa Augusta. L’ok è arrivato oggi, martedì, dal Comune e non dalla commissione spettacoli come inizialmente annunciato.

«La commissione spettacoli si è dichiarata non competente ed ha demandato la decisione autorizzativa al Comune – spiega il vicesindaco Gianluca Posocco presente all’incontro -. Come Comune abbiamo autorizzato l’appuntamento con le giostre dislocate in via Cavour e in piazza Pieve di Bigonzo (in foto sopra e sotto). Sono state emanate alcune prescrizioni, in ordine alla sicurezza e al controllo delle misure anti-covid. Sulle giostre, come impone la normativa nazionale, si salirà solo con mascherina e ad ogni “giro” i gestori provvederanno all’igienizzazione».

Il montaggio delle giostre è iniziato lunedì pomeriggio ed è proseguito stamane. Da domani saranno in funzione, quindi da giovedì entreranno nel vivo gli appuntamenti per Santa Augusta che scandiranno le serate di giovedì, venerdì e sabato, giorno della patrona. Quest’anno, come già comunicato, niente foghi.

Al santuario di Santa Augusta le celebrazioni: messe e pellegrinaggi giovedì alle 10.30, venerdì alle 10.30 e vespri alle 18.30, sabato alle 7, 8, 9, 10.45 e 18, domenica alle 15.30 in collegamento con i fedeli brasiliani. Domani, mercoledì, alle 18.30 nella chiesa di Santa Croce l’inizio del triduo, che prosegue giovedì sempre alle 18.30 nella Pieve di Sant’Andrea. Venerdì dalle 19 alle 24 nel duomo di Serravalle esposizione della reliquia di Santa Augusta. Sabato 22 alle 11 nel duomo messa solenne presieduta dal vescovo emerito di Belluno-Feltre, mentre alle 19 al santuario concerto con musiche di Vivaldi con l’Accademia d’archi Arrigoni.