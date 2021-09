Sanremo Rock, una band a rappresentare il Veneto sul palco dell'Ariston

TREVISO - Sarà una band trevigiana a rappresentare il Veneto alla finale nazionale di Sanremo Rock che si svolgerà al teatro Ariston della località ligure, da oggi all’11 settembre.



I Valid, gruppo musicale tutto trevigiano, insieme dal 1989, si è classificato al primo posto nella finale veneta dello scorso 20 agosto e ora rappresenterà la regione sul palco dell’Ariston, nella finale con oltre 250 band provenienti da tutta Italia ed Europa.



La band formata da Andrea “Cico” Stefani (voce), Massimo “Many” Vecchiato (batteria), Roberto Biolzi (chitarra), Amedeo Sansonetto (chitarra), Francesco Zuccarello (basso), agli inizi si dedicò alla scrittura di brani inediti e alla rivisitazione di canzoni celebri del repertorio della musica italiana, nonché a suonare dal vivo le cover dei mostri sacri. Il tutto sfociò alla produzione di un demo dal titolo, Nessuna Umana Pietà, definito dagli stessi Valid: “un miscuglio di liscio, punk e metal con testi in italiano”.



Dopo numerose difficoltà, ma senza mai arrendersi, è nel 2012 che arrivano le soddisfazioni: la band suona in eventi internazionali come le Tattoo Convention di Treviso e Venezia e con il mitico Tony Currenti , il primo batterista degli Ac/dc.



Durante il lockdown I Valid hanno dato forma alla creatività connuovi inediti, che non vedono l’ora di suonare a Sanremo rock e dal vivo ai loro concerti.